وزير التنمية المحلية: نفذنا توجيهات القيادة السياسية بوضع الأسر الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتنا

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الأسر الأكثر احتياجًا خاصة في القرى الفقيرة والمناطق الشعبية وجدت اهتمامًا كبيرا من جانب الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن منذ توليه مقاليد حكم البلاد انحيازه للمواطن المصري البسيط أولًا وتقديم كافة أوجه الدعم له لإحداث نقلة نوعية في دعم الخدمات، وتحسين جودة حياة المواطنين خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.

وشدد وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بملف ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا خلال ال 9 سنوات الماضية من رئاسة الرئيس السيسى للبلاد وبفضل ثورة 30 يونيو المجيدة ومبادئها حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بحياة محدودي الدخل والتخفيف على الأسر البسيطة ورفع المعاناة عن كاهلهم، تزامنًا مع توجه الدولة نحو تفعيل دور المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة "ورؤية مصر 2023".

وأوضح، أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة "سند الخير" فى 31 مارس 2022 بهدف بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجدودة عالية لخدمة الأحياء الشعبية والقري الأكثر احتياجا بـ (18) محافظة كمرحلة أولى وهى محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ –الدقهلية- الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية – شمال سيناء)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة بالقري الأكثر احتياجًا والمناطق الشعبية مع دعم المبادرات الوطنية لتقديم عروض وخصومات على المنتجات المختلفة لمواجهة ارتفاع الاسعار، مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين.

وقد حققت سيارات مبادرة "سند الخير" التي تجوب المحافظات نجاحا كبيرا في حجم مبيعات السلع الغذائية المقدمة من خلال المبادرة حيث بلغ حجم مبيعاتها منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع الستون بلغ حوالى 310 مليون جنيه، مما ساهم في تحقق نجاحًا كبيرًا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، وذلك من خلال قدرتها على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في دعم المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

وفي نفس السياق استعرض وزير التنمية المحلية جهود مبادرتي "فرحة رمضان" و"كتف في كتف" التي تم تنفيذهما في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التنموي لتحسين جودة حياه المواطنين خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا ولتنسيق جهود الطرفين في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعيًا إلى ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة قامت من جانبها بالتعاون والتنسيق مع عدد 25 محافظة لتوفير الأماكن التي تسهم بتسهيل مهام فعاليات مبادرة " فرحة رمضان" من (مراكز شباب – ارض فضاء – وحدات محلية- ساحات ) والتي تهدف لتوفير الخيم الرمضانية لأهالينا بالمحافظات المصرية من اول شهر رمضان حتي نهاية الشهر، مؤكدا أن المبادرة نجحت في تقديم 37600 وجبة يوميا وذلك من خلال إقامة خيمة رمضانية رئيسية بكل محافظة تقدم 700 وجبة يوميًا، وكذلك ثلاث موائد في المراكز الأشد إحتياجًا بالمحافظة علي أن يكون عدد المائدة الواحدة 250وجبة يوميًا بمعدل 750 وجبة يوميًا، وايضًا تم توصيل الوجبات الي المنازل لأصحاب الهمم وكبار السن يوميا بعدد 150 وجبة يوميًا.

أما عن مبادرة " كتف في كتف" تم إقامة احتفالية تعبئة كرتونة رمضان تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تهدف لتوفير الدعم لأهالينا بالمحافظات المصرية، حيث نجحت المبادرة بتجهيز وتوزيع أكثر من 6 ملايين كرتونة طعام في شهر رمضان، وقد قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع عدد 16 محافظة لتوفير الأماكن التي تسهم بتسهيل مهام الفاعلية من حيث سهولة دخول وخروج السيارات المحملة بالمواد الغذائية والمتطوعين من (ملاعب – أستاد – صاله مغطاة) فى يوم التعبئة الموافق 10/3/2023، كما تم التنسيق مع هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة بشأن التعبئة بأستاد القاهرة الدولي وذلك بطلب توفير عدد (10) أتوبيسات لتسهيل مهمه نقل المتطوعين والمشاركين بالفاعلية، بالإضافة الي أنه تم الدفع بعدد (17) أتوبيس من محافظات (سوهاج – أسيوط – الدقهلية) لدعم نقل المتطوعين إلى أستاد القاهرة الدولى.

كما قامت وزارة التنمية المحلية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير دخل ثابت لهم من خلال تقديم حلول مستدامة ومتكاملة، وكذا دعم إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب من ذوي الهمم وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا خاصة في قرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ”، وسيتم السماح وفقا للبروتوكول بإقامة حفلات لأبطال التحدي من ” ذوى الهمم ” والمرافقين لهم من متطوعي جمعية رسالة بالحدائق العامة والمتخصصة التابعة للإدارة المحلية ومنح التراخيص وتيسير الإجراءات الخاصة بذلك مجانًا.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع العديد من الوزارات والجهات بالدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى سبيل دعم ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة لتمكينهم فى مواجهة التحديات والظروف الطارئة والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم، وكذا دعم كافة المجالات التعليمية والطبية والترفيهية لهم، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية خاصًا بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ويصدر توجيهاته المستمرة للحكومة والجهات المعنية بالدولة بتقديم كل الدعم والمساندة لهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع التي تتطلب الرعاية والإهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية وكذا نشر الوعي بحقوقهم.