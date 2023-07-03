حبس المتهمة بالنصب علي المواطنين بتأشيرات الحج

أمرت جهات التحقيق بالساحل اليوم الإثنين ، بحبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة النصب علي المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج بالساحل ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم وبحوزتها 3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى بإسمها بأحد البنوك) ، وذلك لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج ، على خلاف الحقيقة.

وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق، وإتهموها بالنصب عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.