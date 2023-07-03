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الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمة بالنصب علي المواطنين بتأشيرات الحج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالساحل اليوم الإثنين ، بحبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة النصب علي المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج بالساحل ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
 تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم وبحوزتها  3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى بإسمها بأحد البنوك) ، وذلك لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج ، على خلاف الحقيقة.
وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق، وإتهموها بالنصب عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

4 أيام المتهمة بالنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة الساحل حبس سيدة