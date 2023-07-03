تعرف على مواعيد العمرة والحج لموسم 14445 هـ

بدأت المملكة العربية السعودية، الاستعداد مبكرا لموسمي العمرة والحج لعام 1445 هـ، وأعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، عن مواعيد إجراءات الموسم محذرا من التأخر فيها من جانب أي دولة.

وأعلنت المملكة، إن موسم العمرة سيبدأ غدا 4 يوليو، بفتح المسار الإلكتروني لتصاريح نُسك للعمرة، وأول سفرة ستكون في 20 يوليو الجاري، فيما تم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لموسم 1445 هـ، لمكاتب شؤون الحج، والمتضمنة حصة كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، لضمان الاستعداد المبكر لحج العام المقبل.

وقال الربيعة، خلال مؤتمر صحفي في ختام موسم الحج الحالي: “كل دولة ستبدأ من الآن الاستعداد لحج العام المقبل لنضمن تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن، وهناك تواريخ هامة للغاية ضمن المخطط الزمني، يجب الالتزام بها، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة وتاريخ تنظيمات الحج حتى يكون على استعدادات مبكرة جدًا”.

ونصت الوثيقة، على أنه في 1 ربيع 1445هـ الموافق 16 سبتمبر 2023 يتم البدء للاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني، وبعد ذلك يتم الانتهاء من تلك الاجتماعات التحضيرية وإتاحة باقات الخدمة في تاريخ 20 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 4 نوفمبر 2023، وبعد ذلك سيتم إطلاق معرض خدمات الحج والعمرة برعاية من خادم الحرمين الشريفين والذي سيكون منصة متكاملة ومعرضًا متكاملًا لجميع الخدمات المتاحة، والتي ستقدم لحجاج بيت الله وتساعد الجميع على الاطلاع على الخدمات المتاحة.

وتابعت الوثيقة: في تاريخ 15 شعبان 1445هـ الموافق 25 فبراير يتم الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر والدولة التي ستنهي تعاقداتها مبكرًا ستكون لها الأولوية في اخذ الأماكن واختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر.

وأشار الربيعة، إلى أن الهدف ضمان أن تكون الاستعدادات مبكرة من الجميع حتى نقدم خدمة متميزة وأفضل لضيوف الرحمن وبعد ذلك يتم البدء بإصدار التأشيرات من تاريخ 20 شعبان 1445هـ الموافق 1 مارس وإغلاق المسار لإصدار التأشيرات يكون في تاريخ 20 شوال 1445 هـ الموافق 29 أبريل ويتم بدء وصول الحجاج إلى المملكة بتاريخ 1 ذي القعدة 1445هـ الموافق 9 مايو 2024 وبهذه التغييرات نأمل أن نسهل عليكم الاستعداد بشكل أفضل وكذلك ندعم الشركات المقدمة للخدمة أن تكون على أتم الاستعداد لتقديم خدمة أفضل ونرتقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.