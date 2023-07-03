رسميا.. نيوكاسل يعلن ضم ساندرو تونالي

أنهى نادى نيوكاسل يونايتد الإنجليزى، اليوم الإثنين، أجراءات التعاقد رسميا مع اللاعب الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب ميلان السابق.

وأعلن نيوكاسل على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تونالي، وعلق عليها، قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن صفقة ساندرو تونالي من ميلان".

وأضاف : "ينضم اللاعب البالغ 23 عامًا إلى صفوفنا مقابل رسوم لن يتم الكشف عنها، ووافق على عقده في سانت جيمس بارك حتى عام 2028، مرحبا بك في نيوكاسل يونايتد يا ساندرو!".

وكانت تقارير قد أكدت بأن ساندرو تونالي انتقل من ميلان إلى نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تقترب من 5 ملايين يورو.

كما سيحصل ميلان على 10% من قيمة إعادة بيع تونالي مستقبلا، إذا قرر نيوكاسل نقله إلى نادٍ آخر.