تقارير سعودية.. محمد عبد المنعم مرشح للانضمام لنادي اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الاثنين، أن محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر مرشح للانضمام إلي صفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن محمد عبدالمنعم قلب الدفاع المصري الدولي يعتبر الخيار الأول وضمن اهتمامات البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة لتعويض غياب أحمد حجازي عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وأضافت الصحيفة، أن اتحاد جدة يدرس التعاقد مع المدافع الدولى المصري صاحب الـ24 عاما والذي قدم مستوى رائع مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا الماضية، كما سجل هدف تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وأشار التقرير إلى أن نادي الاتحاد يفكر في التعاقد مع عبد المنعم لمدة موسم على سبيل الإعارة، لتعويض غياب أحمد حجازي عن الملاعب خلال الفترة المقبلة بداعي الإصابة.

واختتم التقرير بأن التفكير في ضم محمد عبد المنعم يحظي بقبول من كابتن الفريق والنجم المصري أحمد حجازي، الذي أكد أن عبد المنعم من أبرز المدافعين في الكرة الإفريقية في الوقت الحالي.

ويذكر أن أحمد حجازي تعرض إلى إصابة في الرباط الصليبي مع فريق اتحاد جدة، في نهاية الموسم الماضي من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين وسيغيب لفترة لن تقل عن 6 أشهر.