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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور..ارتياح بين طلاب الأزهر بعد أداء امتحان الفيزياء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
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تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الشهادة الثانوية التابعة لإدارة منطقة القاهرة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها. 
 
وتفقد وكيل الأزهر لجان معهد دكتور طلعت السيد الثانوي بنين، ومعهد فتيات مجمع مدينة نصر النموذجي، و معهد فتيات المنطقة السادسة، ومعهد فتيات أحمد الليبي، ومعهد فتيات السلطان راشد، وفتيات السراج المنير، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، واطمأن على سير أعمال الامتحانات، والتزام جميع الطلاب والمراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض.

وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب بعد أداء الامتحانات، وتأكد من توافر مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا تأدية الامتحانات في ارتياح وتركيز، مطالبا الطلاب بالمزيد من الجد والاجتهاد، وتجنب إهدار الوقت فيما لا يفيد.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

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