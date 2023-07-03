البحيرة تشدد الرقابة على المعديات النهرية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، حملات رقابية مكثفة على المعديات النهرية العاملة، للتأكد من سريان تراخيصها والالتزام بالشروط الفنية والسلامة والحمولة المقررة فى إطار المتابعة المستمرة لمستوى وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشارك في تلك الحملات رؤساء الوحدات المحلية ومسئولو الملاحة ورؤساء الوحدات القروية بالمراكز والمدن.

وشاركت الوحدات المحلية بمركزى رشيد وإيتاى البارود بمراجعة المعديات النهرية ومتابعة صلاحيتها للتشغيل والتزامها بالحمولة المقررة ومدى سريان ترخيص التشغيل وكذا الالتزام بتعريفة الركوب وإيقاف المعديات المخالفة للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق مراكزهم، مشددة على ضرورة توافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.