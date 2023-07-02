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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لـ"فيوتشر" أمام الأهلي

فيوتشر
فيوتشر
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أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل، على ملعب الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة 24 من الدوري الممتاز. 

 

ويقود أحمد رفعت وأحمد عاطف هجوم فيوتشر، في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي.

- حراسة المرمى: محمود جنش.

 

- خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، علي الفيل، طارق طه، باسم علي.

 

- خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، محمد فاروق.

 

- خط الهجوم: أحمد رفعت، أحمد عاطف، غنام محمد.

 

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

لي ماهر فيوتشر الأهلى الدوري الممتاز