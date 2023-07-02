كهربا يقود هجوم الأهلي أمام فيوتشر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة فيوتشر بعد قليل على ملعب الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة 24 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

ويغيب عن الأهلي في لقاء اليوم عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، وبرونو سافيو وشادي حسين وأيمن أشرف لأسباب فنية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأحمد قندوسي.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.