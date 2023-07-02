ذكرى ثورة 30 يونيو.. برلماني: بيان 3 يوليو انتصار للإرادة المصرية

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن بيان 3 يوليو 2013 بمثابة يوم الخلاص وانطلاقة التغيير لحياة كريمة للمصريين، حيث استجابة القوات المسلحة لصرخة الشعب وحمت البلاد من الفاشية الدينية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنفيذ ما ارتأه رغم كل المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها هو ورجال القوات المسلحة من استجابة للملايين التى خرجت في الميادين وفي كل شوارع مصر آنذاك.

وتابع القطامي: "بعد 10 سنوات مصر قطعت شوطا كبيرا فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترات الماضية، ومن ثم 3 يوليو يمثل يوم انتصار للإرادة المصرية وتجليات الشعب المصرى العظيم، والذى نهض واحتشد عندما شعر بوجود خطر يهدد أرضه وثقافته وحضارته وكل ما تراكم من حصاد حضارى عبر آلالاف السنين، ليرفض كل ما يهدد استقرار بلده والتصدى لما يهدد حدوده أو أرضه".

وأكد عضو مجلس النواب، أن اجتماع خارطة الطريق لحظة تاريخية، حيث استجاب فيها الجيش المصرى لدعوة الشعب لإنقاذه من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ولولا هذه الاستجابة لكانت الأمور سارت فى اتجاهات أشد قسوة واضطرابا وعنفا عما كانت عليه، وكان بمثابة انطلاقة التغيير لمستقبل أفضل، مضيفا “بالفعل بدأت مصر فى عصر الرئيس السيسى، النهوض بمصر والوصول إلى بر الأمان، تم تنفيذ كل الاستحقاقات بمشاركة الشعب مع الدولة من أجل مصر، ونشهد مزيد من مشروعات التنمية ومشاركة جميع فئات الشعب فى عملية النهوض بالدولة المصرية”.