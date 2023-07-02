الإسماعيلي ينفي التعاقد مع صفقات جديدة

نفت اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة الإسماعيلي، تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع عدد من اللاعبين الجدد، تمهيدًا للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

قال الإسماعيلي في بيان رسمي: "تؤكد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي عدم التعاقد مع أي لاعبين جدد".

أضاف البيان: "وتنفي ما تردد شأن التعاقد مع أحد اللاعبين وأن ظهور اللاعب مع لجنة التعاقدات السابقة في جلسة مفاوضات عادية لا تعني أن النادي قد تعاقد مع اللاعب".

تابع: “وتشدد اللجنة الثلاثية على أن اللاعب المذكور خارج حسابات النادي تمامًا، ونرفض استغلال اسم النادي في مثل هذه الأمور لتسويق لاعب أو المساهمة في رفع قيمته التسويقية”.