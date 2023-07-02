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الإثنين 03 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإسماعيلي ينفي التعاقد مع صفقات جديدة

الإسماعيلي
الإسماعيلي
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نفت اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة الإسماعيلي، تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع عدد من اللاعبين الجدد، تمهيدًا للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

 

قال الإسماعيلي في بيان رسمي: "تؤكد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي عدم التعاقد مع أي لاعبين جدد".

 

أضاف البيان: "وتنفي ما تردد شأن التعاقد مع أحد اللاعبين وأن ظهور اللاعب مع لجنة التعاقدات السابقة في جلسة مفاوضات عادية لا تعني أن النادي قد تعاقد مع اللاعب".

 

تابع: “وتشدد اللجنة الثلاثية على أن اللاعب المذكور خارج حسابات النادي تمامًا، ونرفض استغلال اسم النادي في مثل هذه الأمور لتسويق لاعب أو المساهمة في رفع قيمته التسويقية”.

بيان الإسماعيلي
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