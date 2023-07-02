الوحدات المحلية بالمنيا تواصل حملات النظافة والتجميل خلال إجازة العيد

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، باستمرار تكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة والحدائق والمتنزهات، وكافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنون خلال أيام العيد .



تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملاتها المكثفة للنظافة بنطاق المركز والمدينة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، حيث تم رفع المخلفات من أحياء المدينة و جانبى الطريق ورفع التجمعات، بالإضافة إلى استمرار حملات نظافة وتجميل كورنيش النيل حفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة وتهيئة الأجواء للمواطنين المترددين على الكورنيش في أيام العيد، كما تم رفع وإزالة المخلفات من ٥ قرى: صفط الخمار والبرجاية ونزلة حسين و بنى محمد سلطان ودمشير، ونقلها إلى المقالب العمومية.



فى مركز ومدينة أبوقرقاص، تم رفع تراكمات القمامة بنطاق الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية للمركز باستخدام معدات الوحدة المحلية لنقلها للمقالب العمومية، وذلك ضمن حملة نظافة بنطاق المركز .



ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، حملات مكثفة لرفع القمامة من نقاط تجميعها بالمدينة، كما واصلت الوحدات القروية لمجلس قروي حلوة وإبوان وأبو عزيز و منبال، العمل بمنظومة النظافة حيث تم رفع القمامة من نقاط تجميعها إلى المقلب الرئيسي، بالإضافة إلى مواصلة أعمال تطوير وتجميل ميدان السلام حيث تم ري الحديقة بالميدان ورفع المخلفات من على جانبي الطريق.



كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، من رفع المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات والمتنزهات وتم رفع المخلفات من المحطة الوسيطة إلى المقلب العمومى، واستمرت حملات النظافة في الوحدة المحلية ببنى على وشلقام وصندفا مع تجميع المخلفات من قرى الوحدات.



وفى مركز ومدينة ديرمواس، واصلت الوحدة المحلية حملات نظافة ورفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق بدائرة الوحدات القروية : دلجا، و بني حرام ، ونزلة البدرمان وذلك للنهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي ومراعاة البعد البيئي .



وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، جهودها في أعمال النظافة ورفع المخلفات أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك في قرى المركز ومتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع.



وأكدت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، استمرار أعمال رفع تراكمات القمامة من قرى المركز حيث تم رفع المخلفات من قريتى أبو جرج و القيس وإزالة التعديات على حرم الطريق وتمهيد الطرق، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق الرئيسية وخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين.

