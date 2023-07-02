الثلاثاء.. حفل فرقة قصر الغوري في بيت السحيمي

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، حفلا فنيا جديدا لفرقة قصر الغوري للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو عمر شهابي، مجانا للحضور، وذلك في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، بمقر بيت السحيمي في شارع المعز.

وتقدم الفرقة مجموعة من أروع الأغاني التراثية والوطنية منها: مقدمة موسيقية "ليلة حب" أداء الفرقة، ودويتو "يا سلام علي حبي وحبك" أداء لمياء سمير، وسامي بحيري، و"على رمش عيونها" أداء محمود حسنين، و"لما راح الصبر منه" غناء مروة علي، و"القلب يعشق" أداء ناهد حمدي، ودويتو "على نور العين" أداء أصاله حمدي ومحمد عبدالله، "عظيمة يا مصر" أداء بسيوني عمارة.

استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.