الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود

الأحد 02/يوليو/2023 - 03:25 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود، وإقامة صلاة الجنازة اليوم الأحد، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

وقال الديوان الملكي الأميري السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد الموافق 14 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.