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الإثنين 03 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود

السعودية
السعودية
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أعلنت المملكة العربية السعودية، وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود، وإقامة صلاة الجنازة اليوم الأحد، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.
وقال الديوان الملكي الأميري السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد الموافق 14 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

السعودية الأمير طلال بن منصور