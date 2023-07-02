تشريح جثة نقاش بالشرقية لقي مصرعه على يد شقيقين بسبب خلافات بينهما

قررت نيابة أبو حماد اليوم الأحد، تشريح جثة نقاش لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالجسد إثر تعدى شقيقان عليه بسلاح أبيض سكين بسبب خلافات بينهما.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "عمرو م م" 16 سنة نقاش مقيم كفر حافظ نطاق مركز شرطة أبوحماد جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام المجنى عليه بمطالبة شقيقان بإعطائه باقى مستحقاته المالية من أعمال النقاشة لديهما حدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل النقاش بسلاح أبيض سكين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد من ضبط الشقيقين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10286 إداري مركز أبو حماد لسنة 2023 وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.