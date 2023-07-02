تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية عن امتحان الفيزياء والتاريخ

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في محافظة القليوبية حول امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، حيث أكد البعض أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، بينما أشار طلاب آخرون إلى صعوبة الامتحان.

وأكد عدد من طلاب الشعبة العلمية أن امتحان الفيزياء جاء أسهل من امتحان العام الماضي، وكان بيه بعض النقاط تفرق بين الطالب المتميز والعادي.

بينما اشتكى عدد كبير من طلاب الشعبة الأدبية من امتحان مادة التاريخ، مؤكدين أن الامتحان كان به عدد من النقاط الصعبة وكان يحتاج إلى تفكير، مؤكدين أن امتحان العام الماضي كان أسهل منه بمراحل.

من جانبها، قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن نحو 48886 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 112 لجنة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت أنه جرى التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد على عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان.

طلاب الثانوية العامة في القليوبية

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