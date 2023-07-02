الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية هو ارتفاع نسبة الرطوبة، موضحة أنه يزيد الشعور بحرارة الجو بمعدل درجتين.

وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الخير يامصر" عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار؛ ولكن تسجل درجة الحرارة المحسوسة مابين 36 و37 درجة بسبب ارتفاع الرطوبة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترة الليل يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 23 والـ 24 درجة مئوية، وذلك مع وجود نشاط نسبي في الرياح يعمل على تلطيف الأجواء، مضيفة أنه متوقع تكون شبورة مائية خلال فترة الصباح الباكر والليل المتأخر والتي تعمل على انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية.