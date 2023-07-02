أستاذ اقتصاد: الحكومة بعد 30 يونيو انحازت لأصحاب المعاشات

علق الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، على الزيادات المتكررة لأصحاب المعاشات بعد ثورة يونيو، قائلا إن ملف المعاشات شائك جدا ولذا كانت كل الحكومات تتركه للحكومة التي تليها ويتم تلافي فتح هذا الملف.

وأضاف “البهواشي”، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الحكومة الحالية انحازت لأصحاب المعاشات، ولم تغفل الزيادات المتتالية وغير المسبوقة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم وضع قانون لتلافي العيوب ورد الحقوق لأصحابها قيمته ما يقرب من 700 مليار جنيه.

وتابع أن الحكومة تتحمل الزيادات المتكررة لأصحاب المعاشات برضا نفس، للعمل على حماية المواطن من العجز الاقتصادي العالمي، موضحا أن هناك حالة من الرضا بين المواطنين بهذه الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية.