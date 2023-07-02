"سياحة النواب": تفعيل الحجز الإلكتروني للمناطق الأثرية دعاية جديدة للقطاع

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية تفعيل التحول الرقمي في حجز المناطق الأثرية بالأقصر وغيرها من المناطق.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، أن تفعيل الحجز الإلكتروني يأتي في ضوء تحركات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والتسهيل على السائحين في دخول المناطق الأثرية.

وقالت: هذه الخطوة بالغة الأهمية، ويأتي تفعيلًا لتوجهات وزارة السياحة في الدعاية للقطاع السياحي، متابعة: ما يهم أي سائح هو الحصول على الخدمة في أفضل صورة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن التطور التكنولوجي في التعامل مع المناطق الأثرية أداة لجذب مزيد من السائحين إلى مصر بما يعزز الدخل القومي.

واستقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قبل أيام بمقر الوزارة بالزمالك، السفير ميشيل كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر ولا سيما في ضوء متابعة نتائج الزيارة التي قام بها السيد الوزير مؤخرًا للعاصمة الإيطالية روما.

وحضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.