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الإثنين 03 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

«الحوثي» تضطهد الأقليات الدينية.. الحكومة اليمنية تطالب بالضغط على الميليشيا لوقف ممارساتها العنصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حملت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المسئولية الكاملة عن سلامة "أحمد الملاحي" أحد أبناء الطائفة البهائية المخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية منذ  ٢٥ مايو الماضي، والذي يعاني من مشاكل صحية ولم يحظ بأي رعاية منذ لحظة اعتقاله، مما يجعل حياته على المحك.

وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "تواصل ميليشيا الحوثي اعتقال (١٧) من أبناء الطائفة البهائية بينهم (٥) نساء، وإخفائهم قسرا، بعد اقتحامها الاجتماع السنوي السلمي لطائفة البهائيين في العاصمة المختطفة صنعاء، في جريمة نكراء تؤكد مضيها بتوجيه إيراني في نهج الاستهداف والإرهاب الممنهج للأقليات الدينية وعلى رأسها الطائفة البهائية".
 

الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية العنصرية