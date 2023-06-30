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الجمعة 30 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين في مشاجرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام شقيق زوجته بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص ، وشقيق زوجته "أحدهما مصاب بجروح متفرقة بالجسم") وطرف ثان (شقيق الثانى" مصاب بجروح متفرقة بالظهر") جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ، بسبب مشادة كلامية بين الطرف الثانى وشقيقته "زوجة الأول" لخلافات حول الإرث تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيس بوك عين شمس بالقاهرة مشاجرة المتهمين في مشاجرة بمنطقة عين شمس