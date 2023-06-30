مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

لقيت طفلة مصرعها وأُصيب 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أمام كوبري الشموت بمدينة بنها، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة سوزوكي أمام كوبري الشموت بمدينة بنها، بطريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي.

انتقلت على الفور الأجهزة المعنية وأجهزة المرور و4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 9 أشخاص وجثة لطفلة تدعى "شهد.ع.م" تبلغ من العمر 16 عاما، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، والمصابين لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتولت الأجهزة المعنية التحقيق

وأسماء المصابين هم: محمد أيمن السيد 20 عاما،، ومصطفى تامر مجدي 20 عاما، وسمر مسعد محمود 19 عاما، وهند عزت محمد 18 عاما، منار وائل الصليع 12 عاما، مريم محمد مجدى 12 عاما، إيهاب عادل محمود 20 عاما، مصطفى عوض سالم 19 عاما، بدر رمضان عبد المعز 19 عامًا.