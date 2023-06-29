سدد له ١٦ طعنة.. الإعدام لطالب قتل مدرسا بسبب خلافات مالية

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، بإجماع الآراء، بمعاقبة طالب بالإعدام شنقا، بعد توجيه له تهمة قتل مدرس عن طريق تسديد ١٦ طعنة له، بسبب خلاف مالي بينهما.



جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهم " م. ر. ف" ، طالب عمره 20 عاما، ويعمل في محل، حصل على أموال من مدرسة، بحجة تشغيلها له في المحل، بلغ إجماليها 16 ألف جنيه، ومقابل ذلك حرر له إيصالات أمانة.

أضافت التحقيقات أن المدرس شعر بأنه تعرض لعملية نصب على يد تلميذه، وطالبه برد الأموال، مهددا إياه بتقديم إيصالات الأمانة لجهات الأمن، حينها شعر المتهم بالخطر، فطلب منه لقائه أسفل كوبري إمبابة لسداد جزء من الأموال.

تابعت التحقيقات أن المتهم حمل معه سلاحين أبيضين "خنجر وسكين"، وفرد خرطوش، وحينما رأى المدرس انقض عليه وطعنه 16 طعنة في أنحاء متفرقة في أنحاء جسده، ليسقط غارقا في دمائه، ويفارق الحياة، وفر هاربا وتمكنت قوة أمنية من القبض عليها واقتياده لقسم الشرطة والتحقيق معه وصدر قرار بحبسه .

التقرير الطبي الخاص بالمجني علية أكد تلقيه ١٦ طعنة في مناطق متفرقة من الجسم أوردت بحياته، واعتراف المتهم بارتكابه الجريمة بدافع الانتقام من المجني عليه وايضا ورود تقرير الطب الشرعي، لتحليل عينة دماء المتهم، والذي أكد أنه كان يتعاطى المواد المخدرة، قبل ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلي تحريات الأجهزة الأمنية التي أجريت حول الواقعة والتي ثبت منها أن المتهم خطط لارتكاب جريمته وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وقام بتنفيذها.

أصدرت النيابة قرار بإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.