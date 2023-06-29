الإسماعيلي يتعادل مع أسوان في الدوري

حسم التعادل الايجابي بنتيجة 1-1، مباراة الإسماعيلي وأسوان، التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد الإسماعيلية.

جاء الشوط الأول سريع ومثير وشهد حضور جماهيري كبير من جانب الإسماعيلي، وتقدم فريق أسوان بهدفه الأول عن طريق محمد حمدي من ركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يتعادل محمد الشامي للإسماعيلي في الدقيقة 33 .

في الشوط الثاني فشل الدارويش في استغلال عامل الأرض والجمهور ولم يتمكن من تسجيل اى أهداف، مكتفيا بالتعادل .

ضم تشكيل الدارويش بلقاء اليوم كل من، أحمد عادل، باهر المحمدي، محمد نصر، عصام صبحي، محمد دسوقي، محمد حسن، سيرجي اكا، أحمد مدبولي، ياو أنور، عبدالرحمن مجدي، محمد الشامي .

التعادل رفع رصيد فريق الإسماعيلي إلي النقطة 34 في المركز الثاني عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز،اما فريق أسوان فرفع رصيده إلي 33 نقطة في المركز الرابع عشر .

يذكر أن بيراميدز يتصدر مسابقة الدوري الممتاز حاليا برصيد 67 نقطة من خوض 31 مباراة، ويأتي الأهلي ثانيا برصيد 65 نقطة من 25 مباراة ولديه عدد كبير من المباريات المؤجلة .