التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي وأسوان بالدوري

حسم التعادل الايجابي بنتيجة 1-1، الشوط الأول لمباراة الإسماعيلي وأسوان، التي تقام مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد الإسماعيلية.

جاء الشوط الأول سريع ومثير وشهد حضور جماهيري كبير من جانب الإسماعيلي، وتقدم فريق أسوان بهدفه الأول عن طريق محمد حمدي من ركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يتعادل محمد الشامي للإسماعيلي في الدقيقة 33 .

ضم تشكيل الدارويش بالشوط الأول كل من، أحمد عادل، باهر المحمدي، محمد نصر، عصام صبحي، محمد دسوقي، محمد حسن، سيرجي اكا، أحمد مدبولي، ياو أنور، عبدالرحمن مجدي، محمد الشامي .

يدخل فريق الإسماعيلي لقاء اليوم في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وذلك برصيد 33 نقطة، من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 11 مباراة .

اما فريق أسوان فيحتل المركز الخامس عشر لجدول الترتيب برصيد 32 نقطة من خوض 31 مباراة .

يذكر أن بيراميدز يتصدر مسابقة الدوري الممتاز حاليا برصيد 67 نقطة من خوض 31 مباراة، ويأتي الأهلي ثانيا برصيد 65 نقطة من 25 مباراة ولديه عدد كبير من المباريات المؤجلة .