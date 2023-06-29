"المصيلحي": رصد يومي لحالة السلع والمواد التموينية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء إجازة عيد الاضحى المبارك. وأشار إلى أن الوزارة توفر اللحوم ‏السودانية ومن جيبوتي الطازجة ب 195 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة ب 160 ‏جنيهًا للكيلو والمقطعة منها ب 170 جنيها للكيلو.

ولفت إلى أن الوزارة نوعت مناشئ ومصادر الاستيراد من دول ‏افريقية عدة واستوردت ما يصل الى 25000 رأس ماشيه من ‏السودان وجيبوتي بالإضافة الى استيراد الأغنام من اوغندا وتنزانيا.

من جانبه أكد اللواء احمد حسنين- الرئيس التنفيذي للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية-، ان غرفة العمليات المركزية تتابع عمل المجمعات وتوافر السلع التموينية بالمخازن التى خصصت لصرفها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما أكد أن الشركة القابضة ستضخ يوميا بالمجمعات الاستهلاكية ‏كل السلع ومنها اللحوم الطازجة والمبردة،، ‏مشيرا إلى أنه تم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة ‏لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال أجازة عيد الأضحى.

ومن جانبه أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتابع يوميًا ضخ السلع واللحوم مؤكدآ أن الوزير وجه مديري المديريات بإنشاء ‏غرف عمليات مركزية بكل مديرية.

بالإضافة إلى غرف عمليات ‏بالإدارات التابعة لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية ‏والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق ‏والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.