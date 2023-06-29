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الخميس 29 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خبيرة سياحية توجه نداء للسلطات السعودية بشأن رمي الجمرات

جانب من الحجاج
جانب من الحجاج
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ناشدت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، السلطات السعودية بسرعة التدخل لفتح الطرق المؤدية من مجر الكبش إلى مشعر منى، لرمى الجمرات.

وقالت سامي، في تصريح خاص، إن الحجاج يواجهون صعوبة شديدة فى الدخول والخروج لمشعر منى، وينتظرون لساعات طويلة في درجة حرارة تتخطى 45 درجة مئوية، حتى يتم السماح لهم بالدخول لمشعر منى لرمى الجمرات، مشيرة إلى أن الحجاج وبينهم كبار السن انتظروا لأكثر من 4 ساعات مما عرضهم لضربات شمس وسقوط على الأرض، ورغم ذلك رفض الجنود الاتصال بسيارة الإسعاف.

وطالبت سامى بسرعة التدخل من السلطات السعودية لحل الأزمة، حيث ترفض قوات الأمن فتح الطرق الجانبية الخاوية الممتدة إلى مشعر منى معللين ذلك بأنه تنفيذا لأوامر.

السياحة السعودية مجر الكبش منى الجمرات