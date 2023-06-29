تعرف على موقف الإسماعيلي في الدوري قبل مواجهة أسوان

يلتقي فريق الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس، مع فريق أسوان، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد الإسماعيلية.

يدخل فريق الإسماعيلي لقاء اليوم في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وذلك برصيد 33 نقطة، من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 11 مباراة .

اما فريق أسوان فيأتي قبل مواجهة الليلة في المركز الخامس عشر لجدول الترتيب وذلك برصيد 32 نقطة وذلك من خوض 31 مباراة .

يذكر أن بيراميدز يتصدر مسابقة الدوري الممتاز حاليا برصيد 67 نقطة من خوض 31 مباراة، ويأتي الأهلي ثانيا برصيد 65 نقطة وذلك من خوض 25 مباراة ولديه عدد كبير من المباريات المؤجلة .