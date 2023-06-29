بالصور.. استعدادات مشروع ٣٠٦ بكورنيش رأس سدر لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، جميع استعدادات مشروع ٣٠٦ بكورنيش المدينة؛ لاستقبال زوارها والمقيمين بها لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك وعطلة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك والتي من المنتظر تبلغ المدينة ذروتها اليوم في إستقبال ضيوفها، وهو ما اكده المحاسب علي حمادة، رئيس المدينة، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتنمية المدينة كونها أحدى الوجهات السياحية المهمة.

وأكد المحاسب علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، لـ"البوابة نيوز"، أن المدينة تحظى باهتمام كبير من محافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، معلنا جاهزية المدينة بمختلف قطاعاتها لاستقبال زوارها لقضاء عطلات عيد الأضحى المبارك، وثورة الثلاثين من يونيو، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وإعداد غرف العمليات بمجلس مدينة رأس سدر لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بالتواصل أو الاتصال تليفونيا على رقم ٠٦٩٣٤٠٠٢٠٦ ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

بالإضافة إلى متابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال ايام العيد وضبط جميع أعمالها والتأكيد على نظافتها كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، ومتابعة أعمال التعدي على أملاك الدولة بسرعة رصد التعديات وإزالتها في المهد، مشيرا إلى تشغيل مشروع محلات ٣٠٦ بكامل طاقته؛ لاستقبال أهالي المدينة وزوارها.

وقدم رئيس المدينة التهاني القلبية لأهالي رأس سدر وزوارها وقياداتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.. ومقدما التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقرب الإحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.

وأضاف رئيس مدينة رأس سدر، أنه ترأس اجتماعا مع رؤساء القرى والقطاعات؛ استعدادا لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك وعطلة ٣٠ يونيو في حضور محمد ذكي نائب رئيس المدينة ومحمد عطية سكرتير المدينة، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء برفع حالة الاستعداد القصوى بمحافظة جنوب سيناء والمدن استعدادا لاستقبال الزوار لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك وعطلة الثلاثين من يونيو.

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