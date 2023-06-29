ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (فيديو)

واصل حجاج بيت الله الحرام، أداء مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى، مع بدء أول أيام التشريق.

وقالت أمل الحناوي مراسلة قناة "القاهرة الاخبارية" من السعودية: بدأ الحجاج في مشعر منى، اليوم الخميس، أول أيام التشريق، حيث قاموا برمي الجمرات الثلاث مبتدأين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة الكبرى، بعد أن قاموا أمس برمي جمرة العقبة.

وأضافت "الحناوي" أن الجهات المعنية تعمل على انسيابية حركة الحجاج في جسر الجمرات مع تنسيق الخطط والتدابير الوقائية المكثفة لرمي الحجاج الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، وتم تفويج الحجاج عبر الحافلات من مخيماتهم في منى الى جسر الجمرات وفق خطط التفويج التي اعدت مسبقا.

وتابعت: أول ايام التشريق تبدأ في 11 من ذي الحجة وتنتهي في 13 من ذي الحجة.