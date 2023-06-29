نائب الرئيس الصيني ورئيس مالاوي يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

الخميس 29/يونيو/2023 - 01:22 م

بحث نائب الرئيس الصيني هان تشنج مع رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين. جاء ذلك خلال لقائهما على هامش المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني - الإفريقي الثالث، والذي يعقد في الصين اليوم الخميس.

وقال نائب الرئيس الصيني، إن بلاده ومالاوي شريكتان تنمويتان تتبادلان الدعم والثقة، كما تمتعت العلاقات بين الجانبين بتنمية مستدامة وسليمة مع تحقيق تعاون مثمر، مضيفًا أن الصين تدعم مالاوي في استكشاف مسار التنمية الملائم لظروفها الوطنية على نحو مستقل، وأنها على أهبة الاستعداد للعمل مع مالاوي لترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون العملي، ودفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى على نحو متواصل.

وفي سياق متصل، بحث "تشنج" مع رئيس أرخبيل زنجبار التنزاني حسين علي مويني، العلاقات الودية بين الصين وتنزانيا وسبل تعزيز فرص الاتصال والاستفادة من إمكانات التعاون المشترك، ودفع العلاقات الثنائية قدمًا.

وأكد نائب الرئيس الصيني، أن بكين تعتزم تعزيز التضامن والتعاون مع الدول الإفريقية، ومن بينها زنجبار؛ لفتح آفاق جديدة للتعاون الصيني - الإفريقي