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الخميس 29 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تدين خطط فرنسا لدعم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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أدانت وزارة الخارجية الروسية الخطط الفرنسية لدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واعتبرتها دليلا على انزلاق باريس إلى الأقلية الراديكالية في الحلف الذي تراه طرفا في النزاع بأوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ورأت وزارة الخارجية الروسية أن مثل تلك الإجراءات ستتسبب في عواقب مأساوية على الأمن في أوروبا وحول العالم.

وكانت صحيفة "لوموند" قد أوردت عن مصادر أن السلطات الفرنسية تدرس خيار انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" كضمان مستقل لأمنها، وقد تساءلت وزارة الخارجية الروسية عن "مدى صحة المعلومات الإعلامية التي تفيد بأن فرنسا تبتعد عن نهجها السابق الأكثر حذرا تجاه قضية عضوية كييف في (الناتو)" ولفتت إلى أن نتائج قمة فيلنيوس هي ما سيتيح الحكم على هذا الأمر بشكل موثوق.

وزارة الخارجية الروسية فرنسا أوكرانيا الناتو