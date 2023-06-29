روسيا تدين خطط فرنسا لدعم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

أدانت وزارة الخارجية الروسية الخطط الفرنسية لدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واعتبرتها دليلا على انزلاق باريس إلى الأقلية الراديكالية في الحلف الذي تراه طرفا في النزاع بأوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ورأت وزارة الخارجية الروسية أن مثل تلك الإجراءات ستتسبب في عواقب مأساوية على الأمن في أوروبا وحول العالم.

وكانت صحيفة "لوموند" قد أوردت عن مصادر أن السلطات الفرنسية تدرس خيار انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" كضمان مستقل لأمنها، وقد تساءلت وزارة الخارجية الروسية عن "مدى صحة المعلومات الإعلامية التي تفيد بأن فرنسا تبتعد عن نهجها السابق الأكثر حذرا تجاه قضية عضوية كييف في (الناتو)" ولفتت إلى أن نتائج قمة فيلنيوس هي ما سيتيح الحكم على هذا الأمر بشكل موثوق.