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الخميس 29 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم| الأهلي يواجه البنك الأهلي.. والإسماعيلي أمام أسوان بالدوري المصري

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض البوابة نيوز، أبرز المباريات التي تشهدها ملاعب العالم اليوم الخميس 29 - 6 - 2023 وأبرزها مواجهة إيران ضد اليابان فى تصفيات كأس أسيا تحت 17 سنة، فضلا عن البنك الأهلى مع الأهلى فى الدوري المصري.

مواعيد مباريات كأس أسيا تحت 17 سنة
إيران Xاليابان – الساعة 1 ظهرا 
كوريا الجنوبية X أوزبكستان – الساعة 5 مساء 

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس
بوكا جونيورز X موناقاز – الساعة 1 صباحا بعد منتصف الليل 
كولو كولو X ديبورتيفو بريرا – الساعة 1 صباحا بعد منتصف الليل 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الإسماعيلي X أسوان – الساعة 7 مساء على قناة on time sport 
البنك الأهلي X الأهلي – الساعة 9.30 مساء على قناة on time sport
 

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