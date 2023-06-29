مجلس التعاون الخليجي يستنكر إحراق نسخة من المصحف الشريف

الخميس 29/يونيو/2023 - 09:29 ص

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إحراق نسخة من المصحف الشريف، معربا عن استنكاره الشديد لهذا التصرف من قبل متطرفين في العاصمة السويدية استوكهولم.

وشدد البديوي - فى بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس - على ضرورة التحرك الفوري للسلطات السويدية لمنع هذه التصرفات التي تدل على الحقد والكراهية والتطرف، محملا السلطات السويدية مسئولية ردود الفعل كافة الناتجة عن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح.

وأكد أن مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسئولة، التي تؤدي إلى إثارة وتأجيج مشاعر المسلمين بالعالم أجمع وفي هذه الأيام المباركة، ينبغي منعها والتصدي لها بالوسائل القانونية والأخلاقية وبتعاون الجميع؛ لنبذ التطرف والتعصب.