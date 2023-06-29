كيف تقيم دعوى قضائية من المنزل؟.. تعرف على الخطوات

في إطار حرص الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي ولسهولة رفع القضايا بعيداً عن النظام القديم الروتيني، استحدثت وزارة العدل النظام الإلكتروني من المنزل، حتى تتيح للمواطنين إقامة الدعوى بسهولة ويسر لتوفير الوقت والجهد، والبعد عن مشقة وعناء الذهاب للمحاكم.

وتعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية خطوات إقامة دعوى مدنية إلكترونيًا من المنزل من خلال موقع بوابة مصر الرقمية:

الخطوة الأولى

- الدخول على بوابة مصر الرقمية.

- إنشاء حساب على الموقع.

- إدخال البيانات المطلوبة .

- الضغط على أيقونة "المحاكم".

- الضغط على "إقامة دعوى مدنية".

- إدخال اسم المحكمة ونوع الجدول.

- إدخال بعض البيانات الخاصة بالمدعي وهي الاسم والصفة واسم المحافظة والعنوان والمركز.

- إدخال بيانات المدعى عليه.

- إدخال بعض البيانات الخاصة ببيانات التوكيل.

- إدخال تفاصيل الدعوى وموضوعها بعد المراجعة.

الخطوة الثانية

- تتم طباعة نسخة من صحيفة الدعوى والتوقيع عليها.

- عمل مسح ضوئي لها وإعادة تحميلها.

- رفع ملفات القضية والمستندات الكاملة والمطلوبة.

- تتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة.

- دفع رسوم إقامة الدعوى المدنية.