أمير كرارة عن مشهد إمبابة في «البعبع»: «كل الناس دي حقيقية»

الخميس 29/يونيو/2023 - 01:30 ص

كشف الفنان أمير كرارة كواليس مشهد المطاردة في فيلمه الجديد "البعبع"، الذي يشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى، موضحًا أنه تم تصويره في منطقة إمبابة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أن الجمهور الذي ظهر في شرفات المنازل خلال هذا المشهد هم سكان المنطقة، وظهروا بشكل حقيقي في الفيلم.

وأكد كرارة أن أهالي إمبابة التزموا بتوجيهات المخرج حسين المنباوي، وتعاونوا خلال فترة التصوير، قائلا: "روحنا صورنا في إمبابة وأنا انبهرت يومها.. بقيت واقف في المنطقة دي بقولهم أنا ازاي مجتش هنا قبل كده.. يا حلاوة الناس اللي ساكنين هناك وحلاوة تعاونهم وجدعنتهم".

وتابع: "كل الناس اللي في مشهد المطاردة وواقفين في البلكونات دول بجد سكان إمبابة.. وحسين المنباوي واقف تحت بالمايك ويقولهم شكرا يا جماعة بس ممكن في المشهد الجاي أول ما أقول أكشن تطلعوا تصرخوا فبقوا يعملوا زي ما بيقول.. كل الناس دي حقيقية، وليهم كل الشكر".