النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل منتحرة في أول أيام العيد بكفر الشيخ

صرحت نيابة مركز كفر الشيخ، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، بدفن جثة ربة منزل، أقدمت على الانتحار، بالتخلص من حياتها بإلقاء نفسها من شرفة منزلهم؛ وذلك نظرًا لمرورها بحالة نفسية سيئة وذلك بعد الانتهاء من تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها، من قبل الطب الشرعي.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد قيام سيدة بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بقرية أبو تمادة، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثمان لسيدة تدعى «إ.أ» 40 سنة، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات، جرى نقل الجثمان وإيداعه مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأمنية والمعاينة وسماع الشهود أن المتوفاة، أقدمت على إلقاء نفسها من شرفة منزلهم بالطابق الثالث علوى، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة، على أثر وجود خلافات زوجية، ما أدى إلى إصابتها ووفاتها.

تم تحرير المحضر رقم 7135 لسنة 2023م، إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.