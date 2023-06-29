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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الروسية تصد هجومًا صاروخيًا على ميليتوبول في زابوروجيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه أن الدفاعات الروسية صدت هجومًا صاروخيًا شنته قوات كييف ليلا على مدينة ميليتوبول، بمقاطعة زابوروجيه الروسية الجديدة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية .

وجاء في بيان سلطات زابوروجيه: "حاولت القوات الأوكرانية الليل الماضي عند الساعة 00.30، قصف ميليتوبول، وتمكنت دفاعاتنا الجوية من اعتراض الصواريخ المعادية دون وقوع إصابات".
وتواصل القوات الأوكرانية شن محاولات هجومية بشكل يومي على محور زابوروجيه وقصف المناطق المدنية في المقاطعة الروسية الجديدة، إلا أن الدفاعات الروسية والقوات الروسية تصد وتحبط جميع العمليات الأوكرانية الهجومية، وتواصل ضرب المواقع الحساسة لكييف في العمق الأوكراني، وتدمّر بالدرجة الأولى مخازن السلاح ولاسيما الغربي، بعد تدمير معظم المخزونات الأوكرانية من الأسلحة السوفيتية والروسية.

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