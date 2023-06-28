الين اليابانى يسجل أدني مستوياته في 7 أشهر

تعرض الين لضغوط مقابل معظم سلة العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء 28 يونيو ، رغم أن السلطات اليابانية قالت إنها قد تتدخل لدعمه، بينما انخفض الدولار الأسترالي بعدما أظهرت بيانات تراجع التضخم في مايو .

وتأثرت العملة اليابانية بتوقعات السوق بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية بينما تشدد البنوك المركزية الأخرى من سياستها النقدية لكبح التضخم، مما أدى إلى تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيتدخل لوقف تراج الين ومتى سيفعل ذلك، وفقًا لـ رويترز.

وقال ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني في لقاء صحفي اليوم الأربعاء "سنراقب الوضع بحساسية عالية وسنستجيب بشكل مناسب في حالة حدوث تحركات زائدة" في سوق الصرف الأجنبي.

وانخفض الين إلى 144.2 مقابل الدولار اليوم الأربعاء ليصل إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، كما تراجع لأقل مستوى في 15 عاما عند 157.94 مقابل اليورو.

وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي إن من المتوقع أن يستمر انخفاض الين مقابل الدولار، مما يعني أن احتمال تدخل وزارة المالية اليابانية في سوق الصرف الأجنبي زاد.

وتصدر وزارة المالية اليابانية تعليماتها إلى بنك اليابان.، لدعم العملة المحلية واعادة قوتها مرة اخري امام سلة العملات الرئيسية .

وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6618 مقابل الدولار بعدما تباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين المحلي في مايو إلى أدنى مستوى في 13 شهرا.

وهبط الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.67 بالمئة إلى 0.6641 مقابل الدولار.

كما تراجع الدولار النيوزيلندي 1.04 بالمئة إلى 0.6098 مقابل الدولار.

وانخفض اليورو إلى 1.0950 مقابل الدولار.

ونزل الجنيه الإسترليني إلى 1.12733 مقابل الدولار.

وتراجع الفرنك السويسري 0.16 % إلى 0.89505 مقابل الدولار.