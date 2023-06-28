حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ - الزرقا) وقسمى شرطة (ثان دمياط – رأس البر).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10،500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة – طبنجة – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (7 متهمين " لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.