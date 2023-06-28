القبض على 3 متهمين في حيازة مواد مخدرة بالنهضة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان في النهضة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج مستقلان مركبة "توك توك" "ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما –مبلغ مالي – هاتف محمول.

وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم المطرية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلوجرام – مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.