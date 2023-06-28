محافظ الأقصر يحتفل مع المواطنين بـ"عيد الأضحى".. صور

تقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتهنئة لأهالي المحافظة، وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وأكد محافظ الأقصر، أن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، وأن أبناء مصر سيظلون يدا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، متمنياً دوام السلام والخير على مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

كما هنأ محافظ الأقصر، أطفال مستشفى شفاء الأورمان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وحرص على إرسال مجموعة من الهدايا والألعاب للأطفال مرضي الأورام السرطانية، كما وجه التهنئة لكافة العاملين بمؤسسة شفاء الأورمان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن المستشفى يعد نموذج يحتذى به في الانضباط، وما يقدمه من خدمات طبية مميزة ومجانية، مشيدا بالجهود الخيرية المبذولة وما يتم تقديمه من دعم في المجال الطبي والعلاجي لأهالي الأقصر من خلال مستشفي شفاء الأورمان، وكذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها المؤسسة في جميع قرى ومراكز الأقصر.

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لمحافظ الأقصر، على مبادرته وحرصه على توفير الهدايا والألعاب لأطفال مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، مشيرا إلى أن هذه المبادرات لها تأثير إيجابي على الأطفال المرضى، والذي ينعكس إيجابياً على حالتهم الصحية طوال رحلتهم العلاجية.

وفي نفس السياق، حرص المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على زيارة جمعية الشابات المسلمات وجمعية مؤسسة البنين شرق السكة الحديد، لتهنئة أطفال الجمعيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

والتقى محافظ الأقصر، الأطفال والفتيات بالمؤسستين وتبادل الأحاديث الودية والتحفيزية معهم والتعرف على احتياجاتهم، وذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.

وأكد المحافظ، تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية للأطفال بدور الرعاية لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، مشيرًا إلى حرصه على تقديم كل أوجه الدعم للجمعيات والمؤسسات الخيرية، والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد أدى اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد أبو الحجاج ومعبد الأقصر، بمشاركة كل من اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والشيخ سيد الدايم وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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شفاء الأورمان (8)

شفاء الأورمان (9)

عيد الأضحى بالأقصر (1)

عيد الأضحى بالأقصر (2)

عيد الأضحى بالأقصر (3)

عيد الأضحى بالأقصر (4)

عيد الأضحى بالأقصر (5)

عيد الأضحى بالأقصر (6)

عيد الأضحى بالأقصر (7)

عيد الأضحى بالأقصر (8)

عيد الأضحى بالأقصر (9)

عيد الأضحى بالأقصر (10)

عيد الأضحى بالأقصر (11)

عيد الأضحى بالأقصر (12)

عيد الأضحى بالأقصر (13)