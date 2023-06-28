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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يُقدم الهدايا للأطفال والمواطنين بحدائق القناطر الخيرية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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قدمَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، الهدايا للأطفال والأهالي بحدائق مدينة القناطر الخيرية، وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بالهدايا.

كما التقى "المحافظ" بعدد من الأسر المُترددين على الحدائق بالمدينة، وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المُبارك، مُتمنياّ لهم قضاء أيام سعيدة بمدينة القناطر الخيريه.

وقدم المحافظ الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها، مؤكداً إستمرار تطوير كل مكان في هذه المدينة السياحية الرائعة والتي لها ذكريات خاصة في قلوب العديد من المواطنين المصريين.

كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترديين في حالة الطوارئ موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.

جولة المحافظ

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