في أول أيام عيد الأضحى.. وزير التنمية المحلية يتابع انتظام العمل بالمحافظات

أجري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم الأربعاء عدداً من الاتصالات الهاتفية مع السادة المحافظين للاطمئنان علي الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك .

وخلال الاتصالات الهاتفية حرص وزير التنمية المحلية علي تقديم التهنئة للسادة المحافظين والعاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذكري ثورة ٣٠ يونيو المجيدة ، معرباً عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة علي الشعب المصري والقيادة السياسية بالخير واليُمن والبركات .

ووجه اللواء هشام آمنة علي أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية خلال فترة العيد ؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحيتها ، وكذا المتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.

كما وجه وزير التنمية المحلية بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات للعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحي لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل مباشرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة كافة تطورات الوضع في المحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولًا بأول لسرعة إتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة الطوارئ .