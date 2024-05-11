مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في بلدة ميت أمر بالضفة (فيديو)

قالت ولاء السالمين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الاقتحامات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت مستمرة في منحنى تصاعد في أنحاء متقاربة من الضفة الغربية في مدينة نابلس وقراها، بالإضافة إلى قرية قوصين وبلدة عصيرة الشمالية، لافتة إلى أن قرية المغير في الضفة الغربية كانت مسرح اشتباكات للاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن هذا الاقتحام كان يشمل قنابل إنارة والغاز المسيل للدموع، واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات أو إصابات في المكان.

وتابعت أن بلدة بيت أمر شهدت اندلاع مواجهات عنيفة في المكان، موضحة أنه كان هناك عشرات الحالات بالإختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، واستهداف قوات الاحتلال لهذه المنطقة.

وأشارت إلى وجود قوة من جيش الاحتلال في بلدة برية مخيم الجلزون، تغلق البوابة الرئيسية لمخيم الجلزون، وهناك هجمات متتالية من قبل المستوطنين لإحراق عدد من الأراضي في قرية مغير.

