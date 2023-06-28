محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الأضحى في مسجد بدر بالطابية

أدي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية وسط إبتهالات التكبير والتهليل للمصليين من المواطنين، وترديد " لبيك اللهم لبيك " بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان، والعميد ماجد السعودى المستشار العسكرى للمحافظة ، وأيضاً العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة باسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وأكد أنه تم الإستعداد المبكر لاستقبال الإحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة ، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين، وحرص محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع المواطنين، وتوزيع العيدية على الأطفال.

وألقي الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة عيد الأضحى المبارك ، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها .

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