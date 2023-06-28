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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يعثر علي طفل متغيب في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من استغاثة بشأن تغيب (طفل - مُقيم بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة). 
 بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من (أحد الأشخاص- مقيم بذات الدائرة) بتغيب شقيقه "المعنى بالفحص" عن المنزل وذلك لوجود خلافات أسرية بينهم، وبتاريخ 20 الجارى حضر المُبلغ لديوان القسم وأفاد بعودة شقيقه وأنه كان متواجد أثناء فترة غيابه بمنطقة رمسيس بالقاهرة ولم يحدث له مكروه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك تغيب بالقاهرة