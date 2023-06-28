الأمن يعثر علي طفل متغيب في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من استغاثة بشأن تغيب (طفل - مُقيم بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة).

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من (أحد الأشخاص- مقيم بذات الدائرة) بتغيب شقيقه "المعنى بالفحص" عن المنزل وذلك لوجود خلافات أسرية بينهم، وبتاريخ 20 الجارى حضر المُبلغ لديوان القسم وأفاد بعودة شقيقه وأنه كان متواجد أثناء فترة غيابه بمنطقة رمسيس بالقاهرة ولم يحدث له مكروه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.