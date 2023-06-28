ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي واليابان يتفقان على تعزيز التعاون الأمني الاقتصادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اتفق الاتحاد الأوروبي واليابان يوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون الأمني الاقتصادي من خلال تقوية سلاسل الإمداد الخاصة بأشباه الموصلات والمواد المهمة الأخرى.
وقالت وزارة التجارة اليابانية: إن ذلك الاتفاق جاء خلال حوارهم الثالث عالي المستوى بشأن قضايا اقتصادية مثل التجارة والطاقة.
ومثَّل اليابان في الاجتماع الذي عُقد عبر "الإنترنت" وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، وانضم إليهما نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لاقتصاد يعمل لصالح الشعوب فالديس دومبروفسكيس.

الاتحاد الأوروبي اليابان تعزيز التعاون الأمني الاقتصادي