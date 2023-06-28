الاتحاد الأوروبي واليابان يتفقان على تعزيز التعاون الأمني الاقتصادي

اتفق الاتحاد الأوروبي واليابان يوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون الأمني الاقتصادي من خلال تقوية سلاسل الإمداد الخاصة بأشباه الموصلات والمواد المهمة الأخرى.

وقالت وزارة التجارة اليابانية: إن ذلك الاتفاق جاء خلال حوارهم الثالث عالي المستوى بشأن قضايا اقتصادية مثل التجارة والطاقة.

ومثَّل اليابان في الاجتماع الذي عُقد عبر "الإنترنت" وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، وانضم إليهما نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لاقتصاد يعمل لصالح الشعوب فالديس دومبروفسكيس.