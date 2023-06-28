تعرف على حظك في أبراج اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأثنين الموافق 26 يونيو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

ربما يشاركك اليوم مجموعة من الأصدقاء في بعض الأنشطة الفنية وستدفعكم هذه الأنشطة لبداية مشروع جديد يعد طفرة في حياتكم جميعا. إذا كنت تفكر في الاهتمام بالنشاط الفني فاليوم هو الأنسب لوضع الخطط. تستطيع اليوم أن تحدد هدفك وتركز على طموحاتك.

برج الثور

ربما تتوتر أوضاعك المادية بعض الشيء اليوم فكن حذرا ومستعدا لأي ظرف طارئ. ربما تسمع بعض الأشخاص بعض الآراء التي تدور حول الأمور المالية ولكن عليك توخي الحذر وعدم تصديق هذه الآراء أو الأخبار. لا تقلق فالأمور ستعود كما كانت وأفضل في أيام قليلة.

برج الجوزاء

من المتوقع اليوم أنك ستقضي معظم ساعات اليوم في الشركة بين الزملاء. استعد لحضور أكثر من احتفال أو للمشاركة في إحدى الأنشطة التطوعية. اهتم بهذه الأنشطة فربما يكون أحد هذه الأنشطة بمثابة عامل مساعد لك في حياتك المهنية. لديك فرصة اليوم لتفعل ما تريد دون قيود فاغتنمها.

برج السرطان

احذر إذا كنت مرتبطا التمسك بالأوهام على المستوى العاطفي ولا تفرط في خسارة العلاقة مع الشريك بسبب تأخره في الرد على متطلباتك أو جراء شعورك العابر بالنقص. قد تعاني اليوم من وضع عاطفي غير مريح لا يلبي طموحاتك ولا يحقق لك ما تحلم به.

برج الاسد

ربما تكون بحاجة إلى المشاركة في الأنشطة الجماعية نظرا لما توفره لك من توازن عقلي وعاطفي في ذلك الوقت. علاقاتك بأصدقائك اليوم ستكون على ما يرام وربما تتوطد. ربما تلتقي بمجموعة من الأصدقاء الجدد. ستجد بين هؤلاء الأصدقاء شخصا ما يعمل في نفس مجالك. ربما تتعلم منه الكثير ما يتيح لك الفرصة للتقدم في علمك.

برج العذراء

ربما تلتقي اليوم بمجموعة من الأطفال في النادي أو في الشارع والطريف أنك ستشاركهم في ألعابهم وتتمنى أن ترجع لطفولتك مرة أخرى. تفكر في الحب اليوم ولذلك لا تندهش إذا وجدت شخصا ما يعبر عن إعجابه لك. أنت محط أنظار الجميع اليوم.

برج الميزان

ستسأل نفسك اليوم سؤالا وهو "هل أنت راض عن حياتك الشخصية، أم أنت مضطر لتغيير بعض سلوكياتك وأفكارك؟. تعودت على اتخاذ قرارات تناسبك فقط، ولكن حان الوقت لتدرك أنك لا تعيش بمفردك في هذا العالم فيجب أن تفكر في نفسك وفي الشريك.

برج العقرب

العاطفة والمشاعر الرقيقة هي عنوان يومك وربما يكون السبب في ذلك حضورك لبعض الاحتفالات الاجتماعية ولقاؤك ببعض الأشخاص. إذا كنت مرتبطا فتوقع الاقتراب من الحبيب بشكل أكبر. أما إذا كنت غير متربط فلا تتعجب إذا وجدت شخصا ما يخترق حياتك العاطفية.

برج القوس

يوم عظيم وربما يكون مليئا بالأحداث الجادة أكثر مما تتوقع. يتصل بك صديق ما اليوم ويطلب منك أن تلتقي به في أحد النوادي. هذا الصديق ربما يريد أن يناقش معك مشروع عمل جديدا سيكون مصدر ربح دائما لك فيما بعد. كن حذرا فمن حولك أنانيون ولذا ننصحك بألا تلقي لهم بالا. لا تدعهم يؤثرون على تفكيرك.

برج الجدي

على الرغم من أن الظروف اليوم متاحة للاسترخاء والراحة إلا أنك لن تستمتع بوقتك بالشكل الذي تتمناه. ستحاول تعديل بعض مواعيدك حتى توازن بين وقت الراحة والعمل. حاول أن تغير طريقتك في إنجاز الأعمال. يجب أن تنجز الأعمال أولا بأول حتى تتجنب الشعور بالضغوط.

برج الدلو

التواصل اليوم مع أفراد الأسرة بالتحديد أو مع الحبيب قد يكون له أثر إيجابي على علاقتك بهم. ربما يدعمك أحدهم ويشجعك على المشاركة في بعض الأنشطة. تتمتع اليوم بالهدوء والراحة ولذلك ننصحك بأن تخطط للخروج مع الحبيب في المساء.

برج الحوت

تعلم أن تتفاوض بهدوء، ولا تتسرع في الحكم على الآخرين. يسبّب لك لسانك السليط المشاكل، فكن أكثر ودا مع الحبيب خشية أن يبتعد عنك. كن معتدلا فيما يجب أن تعتمده في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة.