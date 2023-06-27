ياسمين صبري تحتفل بالعيد مع فيلم "البعبع".. صور

نشرت الفنانة ياسمين صبرى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لها مع بوستر فيلم "البعبع" للاحتفال بالعيد .

وعلقت على الصور "فيلم "البعبع" بجميع دور العرض، عيد سعيد وكل سنه وانتم طيبين"، الفيلم يشارك بالسينمات موسم عيد الأضحى السينمائى.

فيلم "البعبع"بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، محمد عبدالرحمن توتا، عباس أبو الحسن، باسم السمرة، تأليف إيهاب بليبل والإخراج حسين المنباوى .

تدور أحداث الفيلم حول شخص تاب عن الإجرم ويجسده أمير كرارة يتعرف على طبيبه صيدلانيه وتجسدها ياسمين صبرى، وتتصاعد بينهما الأحداث فى إطار تشويقى، وظهر من خلال الإعلان الرسمى الكثير من مشاهد الأكشن والمطاردات.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى تستعد للموسم السينمائى القادم بفيلم "أبو نسب" ، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، محمد لطفى، صلاح عبدالله، هالة فاخر، علاء مرسى والإخراج رامى إمام.

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